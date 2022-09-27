Соннен назвал соперника для Чимаева

Бывший претендент на титул UFC американец Чейл Соннен считает, что швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев должен встретиться с американцем Робертом Уиттакером.

«Уиттакер против Чимаева – это очень интересный матч. Роберт не получает должного признания. Я знаю, что вы считаете его отличным бойцом, он находится на первом месте в рейтинге. Я это понимаю, но он ещё лучше.



Его защита от борьбы – одна из лучших, что я видел, а это очень важно, если собираешься выйти в октагон с Чимаевым», — приводит слова Соннена Sportskeeda.

Напомним, Хамзат Чимаев провёл свой последний бой в ночь на 11 сентября в рамках турнира UFC 279 с Кевином Холландом, в котором одержал победу удушающим приёмом уже в первом раунде.