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Соннен назвал соперника для Чимаева

Соннен назвал соперника для Чимаева
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Бывший претендент на титул UFC американец Чейл Соннен считает, что швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев должен встретиться с американцем Робертом Уиттакером.

«Уиттакер против Чимаева – это очень интересный матч. Роберт не получает должного признания. Я знаю, что вы считаете его отличным бойцом, он находится на первом месте в рейтинге. Я это понимаю, но он ещё лучше.

Его защита от борьбы – одна из лучших, что я видел, а это очень важно, если собираешься выйти в октагон с Чимаевым», — приводит слова Соннена Sportskeeda.

Напомним, Хамзат Чимаев провёл свой последний бой в ночь на 11 сентября в рамках турнира UFC 279 с Кевином Холландом, в котором одержал победу удушающим приёмом уже в первом раунде.

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