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Александр Емельяненко показал неприличные жесты американцам. Видео

Александр Емельяненко показал неприличные жесты американцам. Видео
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Российский боец Александр Емельяненко разместил в социальных сетях видео, в котором показал неприличные жесты американцам.

Напомним, 24 сентября Емельяненко встречался с Дациком в бою по правилам бокса. Поединок завершился победой Дацика нокаутом на 13-й секунде боя. Дацик активно пошёл вперёд и нанёс сокрушительный удар, который отправил Емельяненко в нокаут.

Дацик до этого одержал победу над бразильцем Антониу Силву. Бой завершился во втором раунде, после того как россиянин нанёс сопернику серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.

Емельяненко, в свою очередь, в предыдущем бою на голых кулаках дрался с американским ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бой состоялся в феврале и завершился победой Александра решением судей.

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