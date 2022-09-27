Экс-чемпион UFC Камару Усман показал нынешнюю физическую форму. Фото

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) 35-летний нигериец Камару Усман разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав актуальную физическую форму.

Фото: Из личного архива Камару Усмана

Напомним, в последнем бою, который состоялся в ночь на 21 августа мск на турнире UFC 278, Усман встречался с представителем Великобритании Леоном Эдвардсом. Поединок закончился победой Эдвардса нокаутом за минуту до окончания времени боя. По судейским карточкам к тому времени выигрывал Камару. Отметим, что для Усмана это было лишь второе поражение в карьере и первое за девять лет.



Ранее Камару заявил, что число его поклонников в Великобритании больше, чем у Эдвардса.

Камару Усман приехал в Чечню, чтобы поздравить сына Кадырова: