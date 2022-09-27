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Экс-чемпион UFC Камару Усман показал нынешнюю физическую форму. Фото

Экс-чемпион UFC Камару Усман показал нынешнюю физическую форму. Фото
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) 35-летний нигериец Камару Усман разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав актуальную физическую форму.

Фото: Из личного архива Камару Усмана

Напомним, в последнем бою, который состоялся в ночь на 21 августа мск на турнире UFC 278, Усман встречался с представителем Великобритании Леоном Эдвардсом. Поединок закончился победой Эдвардса нокаутом за минуту до окончания времени боя. По судейским карточкам к тому времени выигрывал Камару. Отметим, что для Усмана это было лишь второе поражение в карьере и первое за девять лет.

Ранее Камару заявил, что число его поклонников в Великобритании больше, чем у Эдвардса.

Камару Усман приехал в Чечню, чтобы поздравить сына Кадырова:

Эдвардс заслуженно взял пояс. Ему воздалось за постоянный игнор от UFC и тяжёлое детство Эдвардс заслуженно взял пояс. Ему воздалось за постоянный игнор от UFC и тяжёлое детство
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