Экс-чемпион UFC Камару Усман показал нынешнюю физическую форму. Фото
Поделиться
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) 35-летний нигериец Камару Усман разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав актуальную физическую форму.
Фото: Из личного архива Камару Усмана
Напомним, в последнем бою, который состоялся в ночь на 21 августа мск на турнире UFC 278, Усман встречался с представителем Великобритании Леоном Эдвардсом. Поединок закончился победой Эдвардса нокаутом за минуту до окончания времени боя. По судейским карточкам к тому времени выигрывал Камару. Отметим, что для Усмана это было лишь второе поражение в карьере и первое за девять лет.
Ранее Камару заявил, что число его поклонников в Великобритании больше, чем у Эдвардса.
Камару Усман приехал в Чечню, чтобы поздравить сына Кадырова:
Комментарии
- 27 сентября 2022
-
16:28
-
15:37
-
15:27
-
15:19
-
14:21
-
14:10
-
13:33
-
12:59
-
12:54
-
12:34
-
11:47
-
11:33
-
10:42
-
10:32
-
09:56
-
09:39
-
03:55
-
01:07
-
00:40
-
00:26
-
00:04
- 26 сентября 2022
-
23:00
-
22:59
-
22:19
-
21:59
-
21:06
-
20:48
-
20:34
-
19:50
-
19:35
-
19:17
-
19:00
-
18:30
-
18:19
-
17:29
Партнерский контент