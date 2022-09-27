О’Мэлли рассказал, когда он перейдёт в полулёгкий дивизион UFC

Американский боец смешанных единоборств в легчайшем весе Шон О’Мэлли рассказал, когда он планирует подняться на дивизион выше.
«Рано или поздно это произойдёт. Мне всего 27, я ещё лет 10 буду выступать в этом спорте, так что в какой-то момент я, скорее всего, перейду в полулёгкий вес.
Многое будет зависеть от моего прогресса в джиу-джитсу. Я уверен в своих навыках, но, когда я в партере выйду на уровень Чарльза Оливейры, тогда я, наверное, и поднимусь в полулёгкий дивизион», — приводит слова О’Мэлли MMAJunkie.
За время своей профессиональной карьеры американец уже принял участие в 16 поединках в смешанных единоборствах и одержал в них 15 побед. В своём последнем бою О’Мэлли ткнул в глаз Педро Муньоса. В итоге бой признали несостоявшимся.
Бой между россиянином Петром Яном и О’Мэлли состоится в рамках турнира UFC 280 в ночь на 22 октября в Абу-Даби.
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