Мануэль Чарр отреагировал на желание Фьюри провести с ним чемпионский бой

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе сириец Мануэль Чарр отреагировал на желание действующего обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри провести с ним поединок.

Напомним, ранее Фьюри объявил о срыве боя с именитым соотечественником Энтони Джошуа, команда которого, по его словам, не уложилась в сроки подписания контракта.

«Тайсон, ты принял отличное решение – сразиться с лучшим. Мы устроим лучшее шоу в истории для наших поклонников. Убедись в том, что готов», – сказал Чарр в социальных сетях.

Мануэлю Чарру 37 лет. Боксёр выступает на профессиональном ринге с 2005 года и впервые сразился за титул в сентябре 2012-го, проиграв техническим нокаутом украинцу Виталию Кличко. В ноябре 2017 года Чарр завоевал вакантный регулярный титул WBA, перебоксировав россиянина Александра Устинова.