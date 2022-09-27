Гвоздик объяснил, почему Уайлдер опаснее для Усика, чем Джошуа

Экс-чемпион мира украинец Александр Гвоздик считает, что американский нокаутёр Деонтей Уайлдер является более опасным соперником для Александра Усика, чем британец Энтони Джошуа.

«Если мы говорим о стиле, мне кажется, что Уайлдер, что Фьюри – это будет более трудное испытание для Александра. Мы видели, что Уайлдер делал в третьем бою с Фьюри. Он понял, что не может боксировать на равных с Фьюри.

Он пытался идти вперёд, выбрасывать те безумные удары, которые могут быть очень опасны. Потому что Уайлдер бьёт, мне кажется, гораздо мощнее Джошуа. Потому это очень интересный поединок», – приводит слова боксёра «24 канал».

Ранее в интервью Гвоздик отреагировал на то, что россиянин Дмитрий Бивол вышел на бой с Саулем Альваресом без национального флага.