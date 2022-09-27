Дерек Чисора заявил о завершении карьеры

Именитый британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора заявил о завершении профессиональной карьеры. На вопрос журналиста боксёр ответил, что его больше не увидят в ринге.

«Я завершил карьеру. Официально ли это? Да. Я завершил карьеру», – сказал Чисора в интервью BT Sport.

Дереку Чисоре 38 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2007 года и за карьеру провёл 45 боёв, в 32 из них одержав победу. Несмотря на серьёзную оппозицию, а в частности, бои с Тайсоном Фьюри, Робертом Хелениусом, Дэвидом Хэем, Кубратом Пулевым, Диллианом Уайтом, Александром Усиком и Джозефом Паркером, британец всего однажды боролся за титул. В феврале 2012 года он уступил единогласным решением украинцу Виталию Кличко.