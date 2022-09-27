Дерек Чисора заявил о завершении карьеры
Поделиться
Именитый британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора заявил о завершении профессиональной карьеры. На вопрос журналиста боксёр ответил, что его больше не увидят в ринге.
«Я завершил карьеру. Официально ли это? Да. Я завершил карьеру», – сказал Чисора в интервью BT Sport.
Дереку Чисоре 38 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2007 года и за карьеру провёл 45 боёв, в 32 из них одержав победу. Несмотря на серьёзную оппозицию, а в частности, бои с Тайсоном Фьюри, Робертом Хелениусом, Дэвидом Хэем, Кубратом Пулевым, Диллианом Уайтом, Александром Усиком и Джозефом Паркером, британец всего однажды боролся за титул. В феврале 2012 года он уступил единогласным решением украинцу Виталию Кличко.
Комментарии
- 27 сентября 2022
-
21:08
-
20:59
-
20:48
-
20:03
-
19:16
-
19:02
-
18:51
-
17:50
-
17:36
-
16:28
-
15:37
-
15:27
-
15:19
-
14:21
-
14:10
-
13:33
-
12:59
-
12:54
-
12:34
-
11:47
-
11:33
-
10:42
-
10:32
-
09:56
-
09:39
-
03:55
-
01:07
-
00:40
-
00:26
-
00:04
- 26 сентября 2022
-
23:00
-
22:59
-
22:19
-
21:59
-
21:06
Партнерский контент