Магомед Исмаилов сорвал битву взглядов с Иличем, устроив вторую потасовку за день

Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов угодил в очередной скандал, сорвав битву взглядов с сербом Александром Иличем, боксёрский поединок с которым состоится 7 октября в Москве.

Исмаилов подошёл к сопернику, после чего схватил его за шею. Илич не остался в долгу и окатил россиянина водой из бутылки, после чего оба несколько раз попытались друг друга ударить. Впрочем, окружающие не восприняли конфликт всерьёз, буднично разведя бойцов по истечении инцидента.

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В своём последнем боксёрском поединке Магомед Исмаилов победил единогласным решением нигерийца Оланреваджу Дуродолу.

Ранее Исмаилов вступил в конфликт с бывшим бойцом UFC американцем Майком Перри на пресс-конференции к турниру «Бойцовского клуба РЕН ТВ».