Гвоздик: к Усику остаются вопросы в супертяжёлом весе, несмотря на три пояса

Украинский экс-чемпион мира Александр Гвоздик прокомментировал несостоявшиеся переговоры между лидерами супертяжёлого веса Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
«У каждого из боксёров есть своё эго. Александр недавно провёл бой и хочет отдохнуть, подготовиться хорошо. Потому что подготовка к Джошуа и Фьюри – это две разные вещи. Возможно, Саша хочет больше времени.
К Саше, несмотря на то что у него три пояса, у многих экспертов, и это я могу сказать наверняка, остаётся к нему вопрос как к тяжеловесу. Потому что они хотят видеть больше его боёв против именно тяжеловесов.
Фьюри доказал всем, что он топ-боксёр тяжёлого веса. У него есть свое эго, и он знает, что он хочет диктовать условия. Но он забывает, что Саша владеет тремя поясами. Поэтому он говорит ему, что он будет драться в декабре, Саша отвечает: «Нет, братуха. Я буду с тобой драться тогда, когда я захочу», – приводит слова боксёра «24 канал».
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