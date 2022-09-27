Марлон Вера высказался о возможном бое с Генри Сехудо
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Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC эквадорец Марлон Вера заявил о своей готовности к поединку с бывшим чемпионом организации в двух дивизионах американцем Генри Сехудо в случае, если он решит возобновить карьеру.
«Всё и вправду сводится к выступлению. Покажи, на что способен. Победа – это хорошо, но это не единственное, что необходимо. Яркие победы подбрасывают вас вверх, и вы находите другое место, чтобы зацепиться и продолжить восхождение. Вот на что все хотят смотреть.
Сехудо может вернуться, ведь он бывший чемпион и не лишался поясов, он просто ушёл. Возможно, потому что его напугала USADA. Кто знает, может, если он вернётся, то пропустит очередь. Но меня это не беспокоит», – приводит слова бойца издание MMA Fighting.
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