Тони Беллью назвал единственного супертяжеловеса, способного нокаутировать Джо Джойса

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор, британец Тони Беллью поделился мнением о соотечественнике Джо Джойсе, на минувших выходных завоевавшем право сразиться за чемпионский титул по версии WBO в супертяжёлом весе.

«Не хочу врать, Джойс является проблемой для любого супертяжеловеса в мире. И единственный, кто смог бы нокаутировать его, это Деонтей Уайлдер. Я даже не уверен, что на это способен Тайсон Фьюри.

Если у вас не получится остановить Джойса, то вы столкнётесь с проблемой. Потому что он очень опасен. Джо постоянно выбрасывает удары, в бою с Паркером он выбросил 800 ударов, три четверти из которых были опасными. Если вы будете безостановочно стучать по стене, она рухнет. И этим занимается Джойс», – приводит слова Беллью издание talkSPORT.