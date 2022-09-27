Джойс: люди не захотят смотреть бой Фьюри и Чарра
Поделиться
Обязательный претендент на титул WBO в супертяжёлом весе британец Джо Джойс поставил под сомнение возможную организацию поединка между обладателем титула WBC соотечественником Тайсоном Фьюри и сирийцем Мануэлем Чарром.
Напомним, Фьюри заявил о желании встретиться с Чарром после того, как объявил о срыве поединка со звёздным соотечественником Энтони Джошуа.
«Это хороший бой, но я считаю, что люди не захотят смотреть его. Они желают увидеть Фьюри в лучших боях против Усика, Джошуа или меня. Существует немало других вариантов, но мне кажется, что Фьюри желает сохранить активность. И поэтому торопится», – сказал боец в интервью YouTube-каналу SecondsOut.
Ранее Чарр раскритиковал возможную организацию боя Фьюри и Джошуа.
Комментарии
- 28 сентября 2022
-
00:14
- 27 сентября 2022
-
23:53
-
23:10
-
22:56
-
22:00
-
21:46
-
21:08
-
20:59
-
20:48
-
20:03
-
19:16
-
19:02
-
18:51
-
17:50
-
17:36
-
16:28
-
15:37
-
15:27
-
15:19
-
14:21
-
14:10
-
13:33
-
12:59
-
12:54
-
12:34
-
11:47
-
11:33
-
10:42
-
10:32
-
09:56
-
09:39
-
03:55
-
01:07
-
00:40
-
00:26
Партнерский контент