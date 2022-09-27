Джойс: люди не захотят смотреть бой Фьюри и Чарра

Обязательный претендент на титул WBO в супертяжёлом весе британец Джо Джойс поставил под сомнение возможную организацию поединка между обладателем титула WBC соотечественником Тайсоном Фьюри и сирийцем Мануэлем Чарром.

Напомним, Фьюри заявил о желании встретиться с Чарром после того, как объявил о срыве поединка со звёздным соотечественником Энтони Джошуа.

«Это хороший бой, но я считаю, что люди не захотят смотреть его. Они желают увидеть Фьюри в лучших боях против Усика, Джошуа или меня. Существует немало других вариантов, но мне кажется, что Фьюри желает сохранить активность. И поэтому торопится», – сказал боец в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Ранее Чарр раскритиковал возможную организацию боя Фьюри и Джошуа.