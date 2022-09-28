Александр Усик назвал причины отказа от боя с Тайсоном Фьюри в декабре
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Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик объяснил свой отказ от поединка с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри в декабре.
Напомним, стороны были готовы приступить к переговорам, однако Усик не согласился выступить в конце года.
«Нет, в этом году это было невозможно, и на то есть две причины. Во-первых, у меня имеются старые травмы, которые мне нужно залечить, и на это потребуется несколько месяцев. Вторая же причина заключается в том, что я не хочу драться в декабре.
Я провёл в тренировочном лагере полгода, воя на луну. И я хочу провести время со своими детьми. К тому же, у меня хватает дел здесь, в Украине, с тех пор, как я вернулся», – приводит слова Усика «БК Parimatch».
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