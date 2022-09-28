Джо Джойс объяснил, почему он способен нокаутировать Александра Усика
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Обязательный претендент на титул WBO в супертяжёлом весе британец Джо Джойс (15-0, 14 KO) объяснил, почему он способен нанести досрочное поражение действующему чемпиону украинцу Александру Усику (20-0, 13 KO).
«Да, я считаю, что смогу остановить его. Потому что когда я встречался с ним [в любителях], у меня всё ещё не было опыта. На тот момент я имел меньше 10 лет боевого стажа. Я не имел достаточного количества спаррингов с левшами.
В профессионалах 12 раундов и маленькие перчатки. У меня будет подготовка исключительно под него и спарринги с левшами. Основываясь на его выступлении во втором бою с Джошуа, я переработаю его. И я создам ему намного более серьёзную конкуренцию», – сказал Джойс в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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