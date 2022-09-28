В USADA отреагировали на то, что Макгрегора ни разу не проверяли на допинг в 2022 году

34-летний ирландский бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал единственным спортсменом промоушена, который не подвергался проверке на допинг от USADA в текущем календарном году, что вызвало массу вопросов у общественности, на которые решили ответить в вышеупомянутом антидопинговом агентстве.

«Как только спортсмены UFC зачисляются в программу тестирования, они подлежат тестированию — даже когда не участвуют в соревнованиях — если они не уведомят UFC о своём уходе, их контракт расторгнут или они иным образом исключены из программы.

В случае возвращения спортсмена в UFC, он обязан оставаться в тестовом пуле USADA в течение шести месяцев, прежде чем ему будет разрешено участвовать в соревнованиях. Подобно правилам Всемирного антидопингового агентства, UFC может предоставить исключение из правила шестимесячного письменного уведомления в исключительных обстоятельствах или, когда строгое применение этого правила было бы явно несправедливым по отношению к спортсмену, но в обоих случаях, согласно правилам UFC, спортсмен должен предоставить по крайней мере две отрицательные пробы прежде чем вернуться к соревнованиям. При этом, мы не комментируем статус тестового пула какого-либо конкретного спортсмена», — гласит ответ USADA, который приводит MMA Fighting.

Иными словами, Макгрегор по-прежнему подлежит тестированию в соответствии с антидопинговой политикой UFC, но решение о том, когда и как часто он проходит тестирование, остается за USADA и основывается на множестве факторов.

Макгрегор в настоящее время восстанавливается после того, как получил перелом ноги в своем крайнем поединке против Дастина Порье в июле 2021 года. Ожидается, что он вернётся в строй не раньше 2023 года. Конор был одним из самых проверяемых спортсменов в 2021 году, у него было взято 11 проб в течение года, при этом он не проходил тестирование в четвёртом квартале, как раз после его травмы в бою с Порье.