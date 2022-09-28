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Соперник Илии Топурии по турниру UFC Vegas 63 выбыл из-за травмы

Соперник Илии Топурии по турниру UFC Vegas 63 выбыл из-за травмы
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25-летний грузинский боец UFC Илия Топурия, выступающий в полулёгкой весовой категории, потерял соперника на бой на турнире UFC Vegas 63, который должен пройти 29 октября, сообщает MMA Fighting.

Оппонент Топурии – 36-летний бразилец Эдсон Барбоза выбыл из-за травмы правого колена. Пока остаётся неясным, успеют ли организаторы подготовить замену в этом поединке или он всё-таки будет перенесён на более поздний срок.

Барбоза (22-11) надеялся прервать серию поражений в двух боях в своём ответном поединке против Топурии после того, как проиграл решением Брайсу Митчеллу в марте этого года и потерпел поражение нокаутом в третьем раунде от рук Гиги Чикадзе в 2021 году.

Топурия (12-0) непобедим как профессиональный боец ММА и идёт с рекордом 4-0 с момента вступления в UFC в 2020 году. «Эль Матадор» остановил Райана Холла и Джая Херберта в своих последних выступлениях.

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