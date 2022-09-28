«Все претензии — к учителю английского». Исмаилов объяснил, почему начал потасовку с Перри

Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов объяснил, почему он устроил потасовку с экс-бойцом UFC Майком Перри.
«Наш конфликт – недоразумение. Я не понял его. Он сказал motherf***er. Для меня это оскорбление матери, а для американцев это сленговое слово, обозначающее «пошёл ты», «ублюдок» и так далее.
Я неправильно перевёл. Все претензии – к моему учителю английского языка, который ничего мне не объяснил. Я услышал mother и f***er.
Понятно, как я это перевёл. Мама – это святое, а то, что он назвал меня ублюдком и толкнул, – ничего не значит. Я буду веселиться», — приводит слова Исмаилова Metaraings.
Ранее Исмаилов вызвал на боксёрский поединок соотечественника Ивана Штыркова. Иван ответил согласием.
Свой последний поединок Иван Штырков провёл в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге, где одержал победу над Насрудином Насрудиновым.
Однако до этого у Магомеда Исмаилова запланирован бой с другим российским бойцом, Александром Шлеменко, который должен состояться в декабре на турнире RCC.
В своём последнем поединке Магомед Исмаилов одержал победу единогласным решением судей над нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой проходил по правилам бокса. Шлеменко в последнем поединке проиграл сербу Александру Иличу нокаутом уже в первом раунде.
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