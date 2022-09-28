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«Вот что со мной сделали три дня голодания». Жорж Сен-Пьер показал новое фото

«Вот что со мной сделали три дня голодания». Жорж Сен-Пьер показал новое фото
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер разместил новый пост в своих социальных сетях, показав результат трёхдневного поста.

«Вот что со мной сделали три дня голодания. Это действительно помогает ценить основные удовольствия от жизни, которые часто воспринимаются как должное», — подписал фото Сен-Пьер.

Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера

Напомним, первый поединок в смешанных единоборствах Сен-Пьер провёл в январе 2002 года. В последний раз канадский боец выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда одолел представителя Великобритании Майкла Биспинга. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.

Сен-Пьер и Томпсон разыграли конфликт Смита и Рока на «Оскаре»:

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