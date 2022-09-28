Пётр Ян и Анатолий Малыхин подарили машину тренеру зала в Таиланде
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Боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян (16-3) и другой топовый российский боец, Анатолий Малыхин (10-0), решили подарить тренеру тайского зала Tiger Muay Thai, где они проходят свою подготовку к боям в UFC, Джону Хатчинсону, новый Ford Ranger.
Напомним, в настоящее время Ян пребывает в Таиланде, где готовится к противостоянию с представителем США Шоном О'Мэлли. Бойцы встретятся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который пройдёт в ночь с 22 на 23 октября. В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 273, Пётр встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок завершился победой представителя США раздельным судейским решением. Таким образом, Стерлинг защитил чемпионский пояс в легчайшем весе.
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