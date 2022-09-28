Уайт высказался по поводу перспектив Чимаева

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Сегодня у нас была встреча с матчмейкерами, мы обсуждали дальнейшие перспективы Хамзата и то, как этот парень хорош. То, как в последнем поединке он уничтожил Кевина Холланда, – этого никто не ожидал.



Что касается весовой категории, среди матчмейкеров идут большие споры по поводу того, будет он выступать в полусреднем или среднем весе. Может он сделать 170 фунтов, должны ли мы рискнуть и снова организовать ему бой в 170 фунтах – это вопросы, которые сейчас обсуждаются.



Я пока где-то посередине. Думаю, нужно учесть, что он сам хочет делать и где он хочет быть. Хочет ли он сделать 170 фунтов и отправиться за титулом в полусреднем весе, или он хочет перейти в 185 фунтов и пойти за титулом в средней весовой категории», – сказал Уайт на пресс-конференции.