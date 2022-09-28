Исмаилов отреагировал на новость о повестке Минееву
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Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов дал комментарий по поводу новости о том, что Владимир Минеев получил повестку из военкомата.
«Получил Минеев повестку, и что он сделал? Ну, дальше дело за ним. Посмотрим, что он будет делать. Мне повестка не приходила. Будем исходить по факту, когда это произойдёт. А сейчас что я могу прокомментировать? Пришла ему повестка. Он должен что-то с этим делать. Нужно смотреть, что он будет с этим делать, и задавать ему потом вопросы.
Это проблема Минеева, ему пришла повестка. Почему я должен об этом говорить? Когда мне придёт повестка, я вам отвечу, что думаю по поводу этого», — сказал Исмаилов во время общения с журналистами.
Новость по темеБоец MMA Минеев: получил повестку, собираюсь в военкомат
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