Исмаилов отреагировал на новость о повестке Минееву

Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов дал комментарий по поводу новости о том, что Владимир Минеев получил повестку из военкомата.

«Получил Минеев повестку, и что он сделал? Ну, дальше дело за ним. Посмотрим, что он будет делать. Мне повестка не приходила. Будем исходить по факту, когда это произойдёт. А сейчас что я могу прокомментировать? Пришла ему повестка. Он должен что-то с этим делать. Нужно смотреть, что он будет с этим делать, и задавать ему потом вопросы.

Это проблема Минеева, ему пришла повестка. Почему я должен об этом говорить? Когда мне придёт повестка, я вам отвечу, что думаю по поводу этого», — сказал Исмаилов во время общения с журналистами.