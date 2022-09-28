Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос намерен вновь сменить весовую категорию, сообщает инсайдер Карлос Антунес в своих соцсетях.
«Рафаэл дос Аньос сообщил мне, что собирается вернуться в полусредний вес UFC», — написал Антунес в своих соцсетях.
Дос Аньос дебютировал в полусреднем весе в 2017 году, однако в 2020-м вернулся в лёгкий вес, в котором становился чемпионом лиги. В лёгком весе после возвращения спортсмен провёл два боя, в которых одержал одну победу и потерпел одно поражение.
Напомним, в последнем бою, который проходил в ночь с 9 на 10 июля мск в Лас-Вегасе, дос Аньос уступил Рафаэлю Физиеву.
Рафаэль Физиев одержал шестую победу подряд в UFC, потерпев лишь одно поражение в промоушене, которое состоялось в дебютном поединке. Всего в ММА на его счету 12 побед, восемь из которых были одержаны нокаутом. Дос Аньос же потерпел 14-е поражение в карьере при 31 победе.
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