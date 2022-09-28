«Это даже весело». Илич высказался о потасовке с Исмаиловым

Сербский боец Александр Илич высказался о потасовке с россиянином Магомедом Исмаиловым.



«Толком не знаю. Он уже с утра устроил разборку с Майком Перри. И вот сейчас. Когда мы вышли на сцену, он схватил меня за шею, я его оттолкнул. Он полез в драку. Я взял бутылку со стола и кинул её. Потом между нами встряли другие люди. Это даже весело. В любом случае мы выясним отношения на ринге», – приводит слова Илича Metaratings.



Напомним, боксёрский поединок между Исмаиловым и Иличем состоится 7 октября в Москве. На битве взглядов Исмаилов подошёл к сопернику, после чего схватил его за шею. Илич не остался в долгу и окатил россиянина водой из бутылки, после чего оба несколько раз попытались друг друга ударить. Впрочем, окружающие не восприняли конфликт всерьёз, буднично разведя бойцов по истечении инцидента.

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