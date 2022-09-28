«Я видел три Кори». Ядонг показал снимок с травмой, полученной в бою с Сэндхагеном

Китайский боец смешанных единоборств Сонг Ядонг опубликовал в своих социальных сетях рентгеновский снимок, на котором видны последствия травмы, полученной в поединке с американцем Кори Сэндхагеном.

«Со второго раунда у меня было тройное зрение из-за перелома орбитальной кости, я видел три Кори. На следующей неделе мне поставят титановую пластину. Я вернусь более крепким», — подписал фото Ядонг.

Фото: из личного архива Сонга Ядонга

Напомним, в ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 60. В главном бою вечера в легчайшей весовой категории сошлись американец Кори Сэндхаген и китаец Сонг Ядонг. Поединок продлился четыре раунда. Перед пятым бой был остановлен из-за рассечения у Ядонга. Таким образом, Сэндхаген одержал победу техническим нокаутом.

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