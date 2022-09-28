Тренер Махачева объяснил, почему хотел бы боя Ислама с Волкановски, а не Макгрегором

Хавьер Мендес, тренер бойца UFC Ислама Махачева, объяснил, почему хотел бы видеть следующим соперником россиянина действующего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралийца Александра Волкановски, а не звёздного ирландца Конора Макгрегора.

«Для меня интереснее Алекс, а не Конор, потому что он сейчас в ударе. Волкановски — отличный боец, он не будет разводить вокруг боя грязь. Это хороший соперник для Ислама именно с точки зрения спортсмена, а не шоумена. Он классный спортсмен из очень известного зала, где тренируют настоящие профессионалы. Я очень уважаю этих ребят», — приводит слова Мендеса Sportskeeda.

Напомним, следующий бой Ислам Махачев проведёт против бразильца Чарльза Оливейры. Поединок за титул чемпиона в лёгком весе состоится 22 октября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 280.

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника.