Тренер Махачева объяснил, почему хотел бы боя Ислама с Волкановски, а не Макгрегором

Хавьер Мендес, тренер бойца UFC Ислама Махачева, объяснил, почему хотел бы видеть следующим соперником россиянина действующего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралийца Александра Волкановски, а не звёздного ирландца Конора Макгрегора.
«Для меня интереснее Алекс, а не Конор, потому что он сейчас в ударе. Волкановски — отличный боец, он не будет разводить вокруг боя грязь. Это хороший соперник для Ислама именно с точки зрения спортсмена, а не шоумена. Он классный спортсмен из очень известного зала, где тренируют настоящие профессионалы. Я очень уважаю этих ребят», — приводит слова Мендеса Sportskeeda.
Напомним, следующий бой Ислам Махачев проведёт против бразильца Чарльза Оливейры. Поединок за титул чемпиона в лёгком весе состоится 22 октября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 280.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника.
- 28 сентября 2022
-
22:46
-
22:26
-
21:58
-
21:02
-
20:55
-
20:19
-
19:52
-
19:25
-
18:58
-
18:23
-
18:03
-
17:22
-
17:19
-
16:26
-
16:09
-
15:12
-
15:09
-
13:51
-
13:32
-
12:54
-
12:48
-
12:00
-
10:35
-
10:21
-
09:57
-
09:39
-
08:45
-
04:47
-
03:43
-
01:07
-
01:00
-
00:47
-
00:14
- 27 сентября 2022
-
23:53
-
23:10