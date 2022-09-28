Стал известен первый соперник дос Аньоса после возвращения в полусредний вес
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос проведёт бой с американцем Брайаном Барбереной на турнире UFC, который пройдет 3 декабря в Орландо (США), сообщает журналист Рафаэль Мариньо. Поединок пройдёт в полусреднем весе.
Дос Аньос дебютировал в полусреднем весе в 2017 году, однако в 2020-м вернулся в лёгкий вес, в котором становился чемпионом лиги. В лёгком весе после возвращения спортсмен провёл два боя, в которых одержал одну победу и потерпел одно поражение.
Напомним, в последнем бою, который проходил в ночь с 9 на 10 июля мск в Лас-Вегасе, дос Аньос уступил Рафаэлю Физиеву. Таким образом, дос Аньос потерпел 14-е поражение в карьере при 31 победе.
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