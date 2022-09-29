Международная федерация джиу-джитсу допустила россиян на международные старты

Международная федерация джиу-джитсу (JJIF) допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«Спортсмены, персонал, тренеры и официальные представители из России будут допущены к участию только в нейтральном статусе. Запрещается демонстрация где бы то ни было национальной символики, а также исполнение российского гимна. JJIF в ближайшее время выпустит регламент, подробно описывающий участие Российской Федерации в спортивных мероприятиях под эгидой организации.
JJIF и организаторы любого спортивного мероприятия будут относиться ко всем спортсменам одинаково и делать всё возможное для проведения честных и безопасных соревнований. Наша организация не потерпит нарушений спортивного принципа и этики джиу-джитсу», — сказано в заявлении организации.
- 29 сентября 2022
-
02:04
-
00:44
-
00:24
- 28 сентября 2022
-
23:51
-
23:36
-
22:46
-
22:26
-
21:58
-
21:02
-
20:55
-
20:19
-
19:52
-
19:25
-
18:58
-
18:23
-
18:03
-
17:22
-
17:19
-
16:26
-
16:09
-
15:12
-
15:09
-
13:51
-
13:32
-
12:54
-
12:48
-
12:00
-
10:35
-
10:21
-
09:57
-
09:39
-
08:45
-
04:47
-
03:43
-
01:07