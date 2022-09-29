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Международная федерация джиу-джитсу допустила россиян на международные старты

Международная федерация джиу-джитсу допустила россиян на международные старты
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Международная федерация джиу-джитсу (JJIF) допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Спортсмены, персонал, тренеры и официальные представители из России будут допущены к участию только в нейтральном статусе. Запрещается демонстрация где бы то ни было национальной символики, а также исполнение российского гимна. JJIF в ближайшее время выпустит регламент, подробно описывающий участие Российской Федерации в спортивных мероприятиях под эгидой организации.

JJIF и организаторы любого спортивного мероприятия будут относиться ко всем спортсменам одинаково и делать всё возможное для проведения честных и безопасных соревнований. Наша организация не потерпит нарушений спортивного принципа и этики джиу-джитсу», — сказано в заявлении организации.

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