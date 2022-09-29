Глава Bellator Скотт Кокер объявил о Гран-при лёгкого веса в 2023 году

Генеральный директор Bellator Скотт Кокер объявил, что промоушен проведет Гран-при в легком весе в 2023 году.
«Если вы посмотрите на наш состав бойцов, то я думаю, что это лучший состав, который когда-либо был в Bellator, и нам понадобилось около четырех или пяти лет, чтобы прийти к этому. У нас много молодых ребят, о которых я очень высокого мнения, и много хороших ветеранов.
Мы собираемся сделать это, и это будет потрясающе. Когда я увидел бой Мусаева в Японии в 19-м году, и он победил Патрики, я сказал: «Этот парень действительно хорош». Потом у нас появилась возможность подписать его и Усмана. Хавьер Мендес сказал мне, что Усман выиграет турнир, а Хавьер редко ошибается. Но у этих ребят будет много работы.
Я думаю, что это будет потрясающий турнир. Брент Примус будет участвовать. Мы ещё не решили, кто будет в восьмерке, но если Эй Джей МакКи решит, что ему нравится драться в 155, он обязательно получит приглашение подняться на ступеньку выше. А если он захочет вернуться в 145, то всё в порядке. Но это будет потрясающий турнир в следующем году», — приводит слова Кокера MMA Fighting.
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