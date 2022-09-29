Мендес: за всё время никто не выигрывал спарринги у Хабиба, кроме Махачева
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Хавьер Мендес, тренер бойца UFC Ислама Махачева, высказался по поводу своего подопечного.
«За всю историю с 2012 года, с тех пор, как Хабиб спаррингует на моих глазах, никто никогда не выигрывал у него раунд. Никто никогда не выигрывал спарринги с Хабибом, кроме одного человека, Ислама. Он единственный, кто отнимал раунды у Хабиба.
Я официально заявляю, что в лёгком весе Ислам лучший во всех областях, номер один — Ислам Махачев, лучшая защита, лучшие удары, лучший атлет, лучший во всём. Когда-то я думал, что Фрэнк Шемрок является лучшим в многоборье вне зависимости от весовой категории, но сейчас в легком весе для меня человек, который является лучшим во всем – это Ислам Махачев», — приводит слова Мендеса Middle Easy.
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