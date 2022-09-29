Александр Емельяненко подписал контракт на новый бой

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новое видео в своих социальных сетях, в котором рассказал о том, что он подписал контракт на новый бой. Имени соперника и даты поединка Емельяненко не назвал.

Напомним, 24 сентября Емельяненко встречался с Дациком в бою по правилам бокса. Поединок завершился победой Дацика нокаутом на 13-й секунде боя. Дацик активно пошёл вперёд и нанёс сокрушительный удар, который отправил Емельяненко в нокаут.



Дацик до этого одержал победу над бразильцем Антониу Силву. Бой завершился во втором раунде, после того как россиянин нанёс сопернику серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.



Емельяненко, в свою очередь, в предыдущем бою на голых кулаках дрался с американским ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бой состоялся в феврале и завершился победой Александра решением судей.