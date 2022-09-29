«Считаю Усика человеком слова». Уайлдер хочет подраться с украинцем

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер отреагировал на недавнюю новость о том, что объединенный чемпион Александр Усик в следующем месяце будет присутствовать в Barclays Center в Бруклине, где Уайлдер выйдет на ринг для поединка с Робертом Хелениусом.

«Я слышал о ситуации с Усиком, и он будет там. Я считаю, что Усик — человек слова. Если Усик говорит, что хочет дать мне возможность побороться за титулы, значит, он сдержит слово.

В конце концов, я должен заниматься бизнесом. Если не заниматься делами, то ничто другое не продвинется вперёд. Как только я выполню и закончу то, что должен сделать с Робертом, я буду двигаться дальше и с нетерпением буду ждать следующего вызова, будь то Усик или кто-то другой», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.