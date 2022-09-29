«Считаю Усика человеком слова». Уайлдер хочет подраться с украинцем

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер отреагировал на недавнюю новость о том, что объединенный чемпион Александр Усик в следующем месяце будет присутствовать в Barclays Center в Бруклине, где Уайлдер выйдет на ринг для поединка с Робертом Хелениусом.
«Я слышал о ситуации с Усиком, и он будет там. Я считаю, что Усик — человек слова. Если Усик говорит, что хочет дать мне возможность побороться за титулы, значит, он сдержит слово.
В конце концов, я должен заниматься бизнесом. Если не заниматься делами, то ничто другое не продвинется вперёд. Как только я выполню и закончу то, что должен сделать с Робертом, я буду двигаться дальше и с нетерпением буду ждать следующего вызова, будь то Усик или кто-то другой», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
- 29 сентября 2022
-
14:04
-
13:37
-
13:30
-
12:24
-
11:51
-
10:57
-
09:20
-
02:04
-
00:44
-
00:24
- 28 сентября 2022
-
23:51
-
23:36
-
22:46
-
22:26
-
21:58
-
21:02
-
20:55
-
20:19
-
19:52
-
19:25
-
18:58
-
18:23
-
18:03
-
17:22
-
17:19
-
16:26
-
16:09
-
15:12
-
15:09
-
13:51
-
13:32
-
12:54
-
12:48
-
12:00
-
10:35