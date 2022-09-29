Повестка, которую получил Валуев, не имеет никакого отношения к мобилизации
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Стало известно, что повестка, которую получил бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев, не имеет никакого отношения к частичной мобилизации.
По сообщениям Telegram-канала Baza, она пришла ему еще в первой половине сентября и явиться в военкомат он должен был 15 числа. Но пока так и не явился.
Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о проведении в стране частичной мобилизации.
Ранее российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев сообщил, что получил повестку из военкомата и не намерен бегать от службы.
Новость по темеБоец MMA Минеев: получил повестку, собираюсь в военкомат
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