Фёдор Емельяненко: из команды пока повестки никому не пришли, но все ждут
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Звёздный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко рассказал о том, что никому из его команды до сих пор не приходили повестки из военкомата по поводу частичной мобилизации.
«Приходили ли повестки кому-то из моей команды? Нет, пока повесток у ребят не было, но все ждут. Как будет дальше, посмотрим. У ребят контракты пока. Живём сегодняшним днём, все готовимся», — сказал в эксклюзивном интервью Okko Sport.
Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о проведении в стране частичной мобилизации.
Ранее стало известно, что следующим соперником Фёдора Емельяненко может стать экс-чемпион UFC, бразилец Андерсон Силва.
Новость по темеСтало известно имя возможного соперника Фёдора Емельяненко
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