«Можно попытаться устроиться на место Валуева». Хрюнов — о будущем Александра Емельяненко

Известный промоутер Владимир Хрюнов высказался о знаменитом российском бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко.
«Я считаю, что Александр Емельяненко — великий мотиватор, балагур и уважаемый мной человек, многого добившийся в спорте. Ему нужно сменить сферу деятельности и работать на другую аудиторию. Можно попытаться устроиться на место Николая Валуева — в передачу «Спокойной ночи, малыши» — эффекта и пользы было бы больше. Здесь нет никакой аллегории и ассоциаций с нокаутом от Дацика. Просто он хороший человек, и его действительно будут слушать дети. У него своеобразный юмор, говор — заслушаешься, перед сном — самое то. Завязывать ли с боями? Это опасно для здоровья, к сожалению. Но он великий боец, очень уважаемый мной», — приводит слова Хрюнова Legalbet.
Александр Емельяненко подписал контракт на новый бой:
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