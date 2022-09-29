Фьюри отреагировал на заявление Усика в адрес Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о готовности украинца Александра Усика оказать помощь в подготовке британцу Энтони Джошуа. Ранее Усик выразил желание помочь Джошуа подготовиться к бою с Фьюри.
«Если ему нужна моя помощь, я приеду к нему в лагерь и помогу», — говорил ранее Усик.
«Может, ты одолжишь ему свои орешки, средневес?! Усик, не будь таким (Фьюри использовал смайл в виде головы кошки. — Прим. «Чемпионата»), как твой большой приятель», — написал Фьюри.
Отметим, что недавно Фьюри объявил о срыве поединка с Джошуа (24-3, 22 KO), который, согласно его недавнему заявлению, должен был подписать контракт к 26 сентября. Комментариев от промоутеров бойцов пока не было.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
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