Махачев отреагировал на победу Изагахмаева в бою с Чжаном

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в промоушене UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, поздравив соотечественника Сайгида Изагахмаева с победой, которую он одержал в поединке с китайцем Липенгом Чжаном. Противостояние проходило на турнире ONE Championship 161 в Сингапуре. Изагахмаев добыл победу единогласным решением судей.



«Поздравляю, братья», — написал Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, Сайгид за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 22 поединка, в которых одержал 20 побед. Липенг выходил в октагон 46 раз, добыв 33 победы, 11 раз проиграл, а два поединка с его участием завершились вничью.

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника: