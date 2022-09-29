«Удар в спину». Тренер украинских боксёров резко отреагировал на приказ сняться с ЧЕ

Украинский тренер Антон Чередниченко высказался о приказе для юниорской сборной Украины по боксу сняться с чемпионата Европы, посетовав, что с самого начала соревнований с национальной командой не было ни президента Федерации бокса Украины (ФБУ) Кирилла Шевченко, ни государственного тренера Юрия Шевчука, ни менеджера команды.



«Почему вместе с боксёрами не было нового государственного тренера Шевчука Юрия? Почему не было ни одного менеджера команды? Почему ни один представитель из «Новой Федерации» под руководством Шевченко Кирилла не прибыл в Италию для помощи и поддержки? Почему все проблемы упали на плечи старших тренеров, а не на тех людей, которые должны это решать?



В сложное время боксёров и тренеров бросили, оставили одних с проблемами! Вот тут и стало видно, кто на деле, а кто на словах. Мне сбрасывали видео, где наши девушки плачут. Ничто не бьёт так сильно, как удар в спину. Шок — это слабо сказано… Сердце болит за наших боксёров и тренеров. Надеюсь, что всё же изменится к лучшему и боксёры станут главным для перегруженных спортивных функционеров, а не разменной монетой на пути к своим личным целям. Иначе я не могу найти ответ, почему боксёрам говорят не боксировать, когда они могут боксировать и представлять Украину на чемпионате Европы», — написал Чередниченко в своих социальных сетях.

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