«Будущий чемпион». Хабиб — о победе Изагахмаева
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о победе соотечественника Сайгида Изагахмаева, одержанной им в поединке с представителем Китая Липенгом Чжаном. Бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам ONE Championship 161 в Сингапуре. Изагахмаев добыл победу единогласным решением судей.
«Лучший, брат. Будущий чемпион ONE Championship», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.
Напомним, Изагахмаев за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 22 поединка, в которых одержал 20 побед. Чжан выходил в октагон 46 раз, добыв 33 победы, 11 раз терпел поражения, а два поединка с его участием были завершены вничью.
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