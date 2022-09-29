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«Будущий чемпион». Хабиб — о победе Изагахмаева

«Будущий чемпион». Хабиб — о победе Изагахмаева
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о победе соотечественника Сайгида Изагахмаева, одержанной им в поединке с представителем Китая Липенгом Чжаном. Бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам ONE Championship 161 в Сингапуре. Изагахмаев добыл победу единогласным решением судей.

«Лучший, брат. Будущий чемпион ONE Championship», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Напомним, Изагахмаев за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 22 поединка, в которых одержал 20 побед. Чжан выходил в октагон 46 раз, добыв 33 победы, 11 раз терпел поражения, а два поединка с его участием были завершены вничью.

5 самых жёстких потасовок в истории ММА:

Хабиб нокаутировал в стойке лишь однажды. Жаль, что Нурмагомедову помог судья. Видео Хабиб нокаутировал в стойке лишь однажды. Жаль, что Нурмагомедову помог судья. Видео
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