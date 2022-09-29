«Будущий чемпион». Хабиб — о победе Изагахмаева

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о победе соотечественника Сайгида Изагахмаева, одержанной им в поединке с представителем Китая Липенгом Чжаном. Бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам ONE Championship 161 в Сингапуре. Изагахмаев добыл победу единогласным решением судей.



«Лучший, брат. Будущий чемпион ONE Championship», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.



Напомним, Изагахмаев за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 22 поединка, в которых одержал 20 побед. Чжан выходил в октагон 46 раз, добыв 33 победы, 11 раз терпел поражения, а два поединка с его участием были завершены вничью.

5 самых жёстких потасовок в истории ММА: