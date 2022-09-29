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Экс-чемпион UFC Пётр Ян показал актуальную физическую форму. Фото

Экс-чемпион UFC Пётр Ян показал актуальную физическую форму. Фото
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Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией, на которой демонстрируется его нынешняя физическая форма.

«Хорошая работа, тренер», — подписал фото Ян.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Напомним, в последнем бою Пётр проиграл представителю США Алджэмейну Стерлингу. Поединок проходил на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, добыв победу раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу Стерлингу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. В следующем бою Пётр сразится с ещё одним американцем Шоном О'Мэлли. Поединок состоится 22 октября на турнире UFC 280.

Ян и Малыхин подарили машину тренеру зала в Таиланде:

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