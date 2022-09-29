Боец ONE Настюхин рассказал об отношении к русским в странах Азии
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Российский боец ONE Championship Тимофей Настюхин ответил, поменялось ли к нему отношение в Азии в связи с происходящим в мире.
«Кстати, нет. Здесь такого нет, что ты русский и это вызывает негатив. Вообще никакого негатива нет что в Таиланде, что в Сингапуре. Я здесь уже два месяца – ни одного негативного лица на себе не увидел», – сказал Настюхин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
В общей сложности 32-летний Настюхин провёл 20 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 14 побед и потерпел шесть поражений.
В скором времени на «Чемпионате» выйдет большое интервью с Тимофеем Настюхиным.
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