Арман Царукян отреагировал на анонс своего следующего боя в UFC

Российский боец UFC Арман Царукян отреагировал на анонс своего поединка с соотечественником Дамиром Исмагуловым.



«Как обычно, бойцы из топ-10 не хотят драться со мной. Но я не буду просто сидеть и ждать кого-то из этих парней. В отличие от всех остальных, я принимаю любой бой, который мне предлагают. Я не ищу лёгкие поединки и продолжу драться с самыми сложными соперниками в дивизионе», — написал Царукян в своих социальных сетях.



Бой между Царукяном и Исмагуловым должен состояться 17 декабря на турнире UFC Vegas 66. В своём последнем поединке Арман потерпел второе поражение в UFC, уступив единогласным решением представителю Польши Матеушу Гамроту. На счету Царукяна 21 бой в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед.

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