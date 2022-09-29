Тайсон Фьюри заставляет Энтони Джошуа подписать контракт

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри записал видео в своих социальных сетях, где призвал Энтони Джошуа подписать контракт на бой.

«Энтони, я знаю, что твоя команда не подписала контракт. Вы ждали, когда у нас появятся компании, которые будут транслировать бой. Теперь они у нас есть. Вы хотели стать сопромоутерами боя. Я согласился и пошёл на уступки. Заметь, я ни у кого и никогда не крал ни одного пенни», — сказал Фьюри в своих социальных сетях.

Напомним, дедлайн подписания контракта на бой Фьюри и Джошуа наступил 26 сентября. Энтони Джошуа подписал контракт и согласился провести бой в Кардиффе 3 декабря. Из-за обсуждения своего контракта Тайсон Фьюри просрочил дату подписания контракта. Однако переговоры продолжались, и сегодня Тайсон обратился к Джошуа.

Тайсон Фьюри тренируется в зале: