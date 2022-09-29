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«Ошибок много». Изагахмаев отреагировал на победу в бою с Чжаном

«Ошибок много». Изагахмаев отреагировал на победу в бою с Чжаном
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Российский боец смешанных единоборств Сайгид Изагахмаев поделился мыслями о победе, одержанной в поединке с китайцем Липенгом Чжаном. Их бой состоялся на турнире ONE Championship 161 в Сингапуре. Изагахмаев одолел соперника единогласным решением судей.

«Ошибок много, будем работать. Это всего лишь спорт. Спасибо всем, кто болел за меня, ценю. Скоро увидимся», – написал Изагахмаев в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Сайгида Изагахмаева

Напомним, Сайгид за время карьеры провёл 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых добыл 21 победу и потерпел два поражения. Липенг провёл 47 боёв, из которых выиграл 33, 12 раз проиграл, два поединка с его участием завершились вничью. В предыдущем бою Изагахмаев победил американца Джеймса Накашиму.

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