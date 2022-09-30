О’Мэлли — о сопернике для Чимаева: а вдруг Хамзат испугается, что проиграет

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, выступающий в легчайшем весе, отреагировал на готовность своего соотечественника, новичка UFC Бо Никала провести поединок с шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Забавно, что Хамзат был тем парнем, который говорил: «Я буду драться с кем угодно. Все боятся меня». А потом Хамзата окликает Бо Никал, и сейчас мне интересно, скажет ли Хамзат: «А давай!» Или вдруг испугается, что проиграет. Едва ли в UFC собираются организовывать такой бой, но он был бы интересным», — сказал О’Мэлли на своём канале в YouTube.
Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказал мнение, что Никал способен победить в борьбе Чимаева.
Чимаев устроил стычку с Пауло Костой в тренировочном зале UFC:
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