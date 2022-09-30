Дана Уайт пожертвовал $ 10 тыс. бойцу муай-тай, лишившегося ног

53-летний американский бизнесмен Дана Уайт, являющийся президентом UFC, пожертвовал $ 10 тыс. Джону Эспозито после того, как боец муай-тай потерял ноги в результате трагического несчастного случая на производстве. Об этом сообщает BJ Penn.

Трагичный инцидент произошёл ещё в декабре 2021 года, когда Джон Эспозито потерял обе ноги в результате ужасного несчастного случая. Эспозито был сбит машиной во время работы над дорожным проектом в округе Сомерсет. Сотрудник общественных работ заделывал выбоины на обочине шоссе, когда в рабочую зону въехала машина, сбив его сзади. Эспозито был мгновенно прижат к трейлеру, и ампутация его ног произошла на самом месте аварии.

Основатель и президент проекта муай-тай Лиам Таррант при содействии Криса и Сары Ромуло создал сбор, чтобы помочь бойцу на его пути к выздоровлению. Дана Уайт обратил на это внимание и сделал пожертвование на это дело. Общая сумма собранных средств уже приближается к $ 30 тыс., из которых $ 10 тыс. были пожертвованы президентом UFC.

Бывший боец сейчас заново учится ходить с помощью протезов и получает инструкции по управлению транспортным средством с помощью ручного управления. Эспозито обещает вернуться в единоборства, черпая вдохновение в техасской лиге бокса для людей с ампутированными конечностями.