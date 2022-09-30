Соннен рассказал, из-за чего Чимаев может лишиться шанса на титульный бой

Бывший претендент на титул UFC, американец Чейл Соннен высказал мнение, что проваленное шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым взвешивание могло лишить его шанса на получение титульного поединка. Напомним, Чимаев не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг) на турнире UFC 279, где его соперником должен был быть Нейт Диаз. В итоге он дрался с Кевином Холландом.



«Я полагаю, что мы находимся в такой ситуации только потому, что Чимаев не уложился в вес. Кстати, мы никогда не узнаем, что бы было дальше, был бы Эдвардс или нет, ведь у нас нет хрустального шара. Однако мы знаем, что это обсуждалось.



Мы знаем, что противостояние Диаза и Чимаева было представлено как бой за звание претендента номер один, и такая позиция изменений не претерпевала. Я действительно думаю, что тот факт, что Чимаев не провёл поединок в полусреднем весе, стоил ему титульного боя», — приводит слова Соннена Sportskeeda со сслыкой на его выступление на своём же канале в YouTube.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: