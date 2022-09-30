Получивший повестку Минеев рассказал, какая у него специальность, и где хочет служить

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал о своём воинском звании, признавшись, что хотел бы служить в ВДВ. Ранее Владимир получил повестку в связи с частичной мобилизацией.
«Военное звание? Вообще я рядовой, специальность — стрелок. С собой есть отношение, с которым я сюда прибыл. В нём говорится, что я рассмотрен к назначению на воинскую должность старшего стрелка сапёра. Это то, с чем я пришёл на пункт призыва.
Как это выглядит простым русским языком — приходишь в часть и говоришь: «Ну что, есть место?» Тебе говорят: «Есть, стрелки нужны». А я говорю, что как раз стрелок. И вот мне дают отношение. С ним я пошёл в военкомат. Вопрос, отправлюсь ли я отсюда на сборы. Скорее всего, нет. Хотелось бы служить в ВДВ», — сказал Минеев на видео, опубликованном в телеграм-канале «Матч ТВ».
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