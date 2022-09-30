Мобилизованный Владимир Минеев рассказал, где, скорее всего, будет служить

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев, получивший повестку в рамках частичной мобилизации, рассказал, что вероятнее всего будет служить в разведке ВДВ.



«Сказали, что берут в разведку, скорее всего. Дали время собраться, на следующей неделе должен тут быть. Куда поеду на сборы — пока не уточнили, наверное, в Подмосковье. Моё отношение (предписание) ничего не решает.

Я пришёл по повестке, служил срочку и контракт в ВДВ, поэтому и получил её. Желаю добровольцам одеваться теплее, скоро зима. Пока у меня только дух призывника, а боевой появится уже на позиции.

Родину защищать нужно всегда, а не только там, куда идут многие из нас. Нужно всегда вставать при гимне, знать его. Нужно с достоинством и гордостью относиться к воинским знаменам и символам страны, в армии служить. Для меня патриотизм с молоком матери усвоен», — приводит слова Минеева «Матч ТВ».

Минеев снял забавное видео со своей фигурой: