Мобилизованный Владимир Минеев рассказал, где, скорее всего, будет служить

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев, получивший повестку в рамках частичной мобилизации, рассказал, что вероятнее всего будет служить в разведке ВДВ.
«Сказали, что берут в разведку, скорее всего. Дали время собраться, на следующей неделе должен тут быть. Куда поеду на сборы — пока не уточнили, наверное, в Подмосковье. Моё отношение (предписание) ничего не решает.
Я пришёл по повестке, служил срочку и контракт в ВДВ, поэтому и получил её. Желаю добровольцам одеваться теплее, скоро зима. Пока у меня только дух призывника, а боевой появится уже на позиции.
Родину защищать нужно всегда, а не только там, куда идут многие из нас. Нужно всегда вставать при гимне, знать его. Нужно с достоинством и гордостью относиться к воинским знаменам и символам страны, в армии служить. Для меня патриотизм с молоком матери усвоен», — приводит слова Минеева «Матч ТВ».
Минеев снял забавное видео со своей фигурой:
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