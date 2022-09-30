Okko эксклюзивно покажет Кубок России по ММА

6 и 7 октября Okko эксклюзивно покажет Кубок России по MMA, один из ключевых российских любительских турниров по смешанным единоборствам от Союза MMA России, возглавляемого Фёдором Емельяненко. За престижные трофеи сразятся сильнейшие бойцы страны.



Okko начнёт трансляции поединков 6 октября в 18:00 по московскому времени и покажет все полуфиналы. Трансляции финальных боёв начнутся 7 октября в 15:00. Полуфиналы будут доступны всем зарегистрированным пользователям Okko, а также в YouTube-канале Okko MMA.



Все трансляции Кубка России по MMA, включая финалы и аналитический контент, будут доступны обладателям подписок «Оптимум+Спорт» и «Премиум» без дополнительной платы.



«Звёзды единоборств мировой величины загораются именно на таких турнирах, как Кубок России по MMA. Эксклюзивно доступный в Okko кубок даёт шанс показать себя огромному количеству молодых спортсменов, а другим атлетам – возможность увидеть схватки нового поколения бойцов. Занимающимся единоборствами будет особенно интересно посмотреть Кубок России по MMA», — сказал генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.