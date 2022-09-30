Хасбик обратился к Исламу Махачеву

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, разместил новый пост в своих социальных сетях, подбодрив российского бойца UFC Ислама Махачева перед его поединком с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.



«Ислам, до боя осталось немного, дай полный газ, Ин Ша АЛЛАгь пояс в Хушете будет», — написал Хасбик, добавив к сообщению совместное фото с Исламом.

Фото: Из личного архива Хасбика

Махачев и Оливейра сразятся на турнире UFC 280, который состоится в ночь на с 22 на 23 октября мск. Ислам вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 россиянин одолел американца Бобби Грина. Победа была одержана техническим нокаутом в первом раунде.

Неизвестные факты про Ислама Махачева: